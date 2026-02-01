De Drijscheer organiseert een gezellige Buitenbingo

ALTEVEER – Op 15 maart organiseert de Drijscheer een gezellige Buiten Bingo. Dit event is leuk voor iedereen en alle leeftijden!
Tijdens deze Buiten Bingo ga je samen op pad met een bingokaart, een route en je mobiele telefoon. Op deze bingokaart staan objecten die je tijdens een wandelroute moet vinden en fotograferen. Aan het einde app je de foto’s met gevonden voorwerpen naar een mobielnummer dat je van ons krijgt. Voor deze gevonden voorwerpen krijg je punten, daar komt een winnaar van de dag uit! Het zal je verbazen wat je allemaal ziet, waar je normaal gesproken zo aan voorbij loopt!
Je kunt alleen met een knapzak op pad of na afloop genieten van een heerlijk pannenkoekenbuffet. De route is ook leuk om alleen te wandelen of fietsen zonder Buiten Bingo en genieten van speurende mensen.
Vertrek: tussen 10.00 en 16.00 uur
Start/eindlocatie: De Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer
Je kunt kiezen uit ± 5 km. of ± 10 km.
Vooraf aanmelden is gewenst
Aanmelden via: info@dedrijscheer.eu /06 138 29 089
Ze geven altijd een bevestiging.
Meedoen is geheel op eigen risico.
Bron: Judith Koops