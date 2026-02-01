Gladheid: A7 bij Hoogezand na meerdere ongevallen afgesloten

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 1 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN WEER IETS KOUDER

Het is nog steeds bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Maar de temperatuur ligt vanmiddag op 1 of 2 graden boven nul en dan is er dus lichte dooi. Er staat nog steeds een matige wind uit oost tot zuidoost. Daar die oostenwind daalt het vanavond tot rond het vriespunt en vannacht wordt het -1 of -2. Natte plekken op de straat zullen weer glad worden en sneeuwresten kunnen ook weer opvriezen.

Morgen kan er ’s ochtends een regen- of sneeuwbui vallen maar voor de rest is het droog met af en toe zon. Een koude oostenwind morgen (windkracht 4 tot 5), maximumtemperatuur rond het vriespunt.

Dinsdag is het ook koud met eerst wat zon maar later kans op een beetje sneeuw. Maximum ook dan rond 0 graden, minimum dinsdag rond -4. Na dinsdag gaat de temperatuur weer iets omhoog en komen het overdag een paar graden boven nul. Het blijft ook later in de week wisselvallig.