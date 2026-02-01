Gladheid: A7 bij Hoogezand na meerdere ongevallen afgesloten

A7, N33, REGIO – Op de N33 en de A7 zijn vanavond meerdere ongevallen gebeurd.
Vanaf vanavond is er in het noorden en noordoosten van het land kans op plaatselijke gladheid door ijzel. Op maandagochtend kan dit op meer plaatsen gebeuren. Deze gladheid kan verraderlijk zijn omdat ijzel slecht te zien is. Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Maandagmiddag is de gladheid op de meeste plaatsen weer voorbij. (KNMI)
Vanavond vonden op de A7 meerdere ongevallen plaats. Vanaf acht uur werden hulpdiensten opgeroepen voor aanrijdingen bij Sappemeer, Kolham, Scheemda en Nieuw Beerta. De weg is tijdelijk afgesloten. Op de N33 waren o.a. ter hoogte van Veendam, Gieten en Zuidbroek meerdere ongelukken, waarbij ook auto’s in de sloot belandden.
Bij Sappemeer botsten vier auto’s tegen elkaar, tussen Zuidbroek en Scheemda belandde een auto in de sloot en bij Scheemda kwamen twee auto’s tegen de vangrail tot stilstand.
Ook de N46, de Eemshavenweg, is glad. Bij Westerwijtwerd vond rond 21.15 uur een ongeval plaats. Twee auto’s gleden in de sloot. Hierbij raakte niemand gewond.
Of er bij de ongelukken personen gewond zijn geraakt is op dit moment nog niet bekend.