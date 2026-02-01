DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Gisteravond zijn om 18.40 uur op de Hüntestraße in Aschendorf twee voetgangers aangereden. Een 76 jarige bestuurder van een Dacia Logan zag de beide slachtoffers over het hoofd toen hij vanaf de Hüntestraße de B70 wou oprijden. De voetgangers staken op dat moment bij de voetgangersoversteekplaats, waarbij hun verkeerslicht op groen stond, over. De voetgangers, een 67 jarige vrouw en haar 68 jarige echtgenoot, raakten zwaar gewond en werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland