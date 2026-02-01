Publiek geniet van optreden Shadow Smoke Blues Band

TER APEL – Voor het tweede jaar op rij trad gisteren aan de Hoofdkade in Ter Apel de Shadow Smoke Blues Band op. Een bijzondere locatie én een bijzondere dag: het optreden viel samen met de 67e verjaardag van Marga Kieffer, de echtgenote van bandlid Andries Kieffer. Daarmee kreeg de muzikale middag een feestelijk en persoonlijk karakter.
Net als vorig jaar waren vrienden, buren en muziekliefhebbers welkom voor een informele maar sfeervolle bijeenkomst, compleet met traditionele gerechten zoals snert, bruinebonensoep, stampot “dreuge boonen” en stampot “mous”. De culinaire gezelligheid werd omlijst door live muziek, met optredens van de Shadow Smoke Blues Band, (voorheen DG-bluesband) en FATH Ter Apel.
Het optreden markeerde ook een symbolisch moment voor de band zelf. Precies een jaar geleden maakte de formatie op dezelfde plek haar debuut onder de naam DG Bluesband. De naam verwees destijds naar Drenthe en Groningen, de provincies waaruit de bandleden afkomstig zijn. Hoewel het repertoire toen al volledig stond, bestond er nog twijfel over de bandnaam. Na een jaar van optredens en muzikale groei is nu definitief gekozen voor de naam Shadow Smoke Blues Band, die volgens de leden beter past bij hun sound en uitstraling.
De band bestaat uit vijf ervaren muzikanten:
Andries Kieffer – bas en zang
Gerard Gerdes – drums
Bennie Fischer – gitaar en zang
Alfred Koops – gitaar
René de Jong – zang en mondharmonica
Andries Kieffer is in de regio geen onbekende. Naast zijn werk in de bluesband is hij ook actief bij de bekende folkgroep FATH, die zich richt op Ierse volksmuziek. Deze groep werd in 2005 opgericht en is al jaren een vaste waarde in de lokale muziekscene.
Met het verjaardagsoptreden aan de Hoofdkade liet de Shadow Smoke Blues Band opnieuw zien stevig geworteld te zijn in Ter Apel. Muzikale kwaliteit, lokale verbondenheid en een ontspannen sfeer kwamen samen in een middag die door bezoekers én muzikanten als zeer geslaagd werd ervaren.
André Dümmer