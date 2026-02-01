Sanny, die Stimme der Berge, komt naar de Drijscheer

ALTEVEER – Zondag 29 maart is het weer tijd voor een gezellige, muzikale en swingende middag! Dan komt Sanny, Die Stimme der Berge, in de Drijscheer te Alteveer een sfeervolle middag verzorgen vol Volksmuziek, Schlager en Evergreens.
De sympathieke volksmuzikant, bekend van Duitse tv-optredens, muzikale reizen en tournees, weet de Drijscheer wederom te vinden voor een onvergetelijke middag vol muziek en gezelligheid.
Zondag 29 maart 2026
Zaal open : 14:00 uur
Reserveer op tijd, want vol = vol!
Bron: Judith Koops