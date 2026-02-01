Stiltewandeling over het Bourtangerveld

BOURTANGE – Zaterdagavond organiseerde Stichting Het Groninger Landschap een stiltewandeling bij volle maan over het Bourtangerveld.
De wandeling startte bij museum Terra Morra in de vesting. Onder leiding van twee gidsen van Het Groninger Landschap ging de wandeling naar de Natte Horizon, waar het geluid van honderden ganzen indrukwekkend was.
Aangekomen bij het Zwarte Veen was alleen nog de wind en het geknerp van de sneeuw onder de wandelschoenen te horen. Via de Linie en de Soldatendijk ging de wandeling terug naar de vesting.
De maan liet zich helaas maar sporadisch zien. De lichtgrijze lucht en de witte sneeuw zorgden echter voor sprookjesachtige uitzichten.
Tekst Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland