Veendam beleeft geslaagde eerste editie van Gluren bij de Buren

VEENDAM, WILDERVANK – Veendam deed zondag voor het eerst mee aan Gluren bij de Buren, het landelijke huiskamerfestival dat in 2008 in Amersfoort begon en inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest laagdrempelige cultuurinitiatieven van Nederland. Door het hele land openden 1790 huiskamers hun deuren voor in totaal 5370 optredens. Ook in de provincie Groningen werd enthousiast meegedaan: in Stadskanaal deden 9 huiskamers mee en in Veendam waren er in totaal 14 deelnemende locaties, waarvan er één door ziekte moest uitvallen. ParkstadVeendam kon uiteindelijk 7 locaties live uitzenden.

Verspreid door Veendam traden lokale artiesten op in verschillende huiskamers waar bezoekers vrij konden binnenlopen. De sfeer was gemoedelijk, persoonlijk en verrassend, precies waar het festival om bekendstaat. Een bijzonder voorbeeld daarvan was te vinden aan de Kerkstraat, waar bewoner Angélique Dethmers de band Hidden Giants ontving. Dethmers was dagenlang bezig met de voorbereidingen: ze maakte hapjes, zorgde voor voldoende drinken en had zelfs kleine bedankcadeautjes klaarstaan voor bezoekers. Via Facebook promootte ze het optreden actief, waardoor haar huiskamer de hele dag door goed gevuld was. Ondanks haar ruime woning waren er op sommige momenten zelfs zoveel belangstellenden dat mensen even in de gang moesten wachten.

Ook aan de Jan Kammingastraat 16 was de sfeer bijzonder warm. Bezoekers werden welkom geheten door Henk en Tiny van Stichting VoorDoor, een organisatie die zich inzet voor verbinding, ontmoeting en een laagdrempelige plek “voor iedereen, door iedereen”. De band die hier optrad had het zo naar hun zin dat ze nauwelijks wilden stoppen. Wat bedoeld was als een optreden van dertig minuten liep moeiteloos uit tot zo’n drie kwartier, tot groot plezier van het publiek dat zichtbaar genoot en graag bleef zitten.

Verderop, in de uiterste hoek van Veendam, lag locatie nummer 13: een plek waar de afstand geen enkele drempel bleek. Ook hier kwamen bezoekers in een constante stroom binnen en werd de huiskamer omgetoverd tot een intieme mini‑podiumzaal. De gastheer, Freek van Dijk, bekend om zijn creatieve projecten en maatschappelijke betrokkenheid, gaf de locatie een eigen karakter. Zijn werk, van community‑initiatieven tot vormgeving en storytelling, sluit naadloos aan bij de gedachte achter Gluren bij de Buren: mensen verbinden door cultuur. Het laat zien hoe breed het festival in Veendam werd gedragen, van het centrum tot de verste rand van de gemeente.

ParkstadVeendam maakte de dag daarnaast extra bijzonder met een doorlopende live-uitzending vanaf zeven locaties. Niet omdat de livestream belangrijker was dan de optredens, maar omdat een groep van dertien enthousiaste vrijwilligers het simpelweg geweldig vond om dit belangeloos voor de gemeenschap neer te zetten. Dankzij hun inzet konden kijkers thuis meegenieten van de sfeer in de huiskamers. Alleen het laatste optreden, van Di Sheyne Sisters, viel door internetproblemen weg. De uitzending is terug te kijken op het YouTube‑kanaal van ParkstadVeendam.

Met deze succesvolle eerste deelname lijkt Veendam een nieuwe traditie rijker, en de verwachting is dat volgend jaar nog meer huiskamers zich zullen aanmelden en het festival een vaste plek krijgt in de lokale cultuurkalender.

Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl en Peter Panneman