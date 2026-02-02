Carnavalsfeest Humanitas in Bonifatiusschool groot succes

TER APEL – In de Bonifatiusschool in Ter Apel vond gisteren het jaarlijkse carnavalsfeest plaats voor deelnemers van Humanitas. Het feest werd georganiseerd door Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers en gold voor veel bezoekers als één van de hoogtepunten van het jaar.
Al weken werd uitgekeken naar dit feest, waarbij gezelligheid, muziek en samen plezier maken centraal stonden. Zodra de muziek begon, vormden zich lange polonaises door de zaal van de school en zat de stemming er direct goed in. Twee optredens van dansmariekes zorgden voor extra sfeer en applaus.
Naast muziek en dans waren er diverse spelactiviteiten waaraan enthousiast werd meegedaan. Zo was er het bekende dropveter-eten, een ballonwedstrijd waarbij team rood en team blauw tegen elkaar streden om zoveel mogelijk ballonnen van de tegenstander kapot te maken. Iedere deelnemer had een ballon aan een touwtje vastzitten, wat voor veel hilariteit zorgde.
Ook de stoelendans ontbrak niet. Zodra de muziek stopte, moest iedereen zo snel mogelijk een stoel zien te bemachtigen, terwijl er telkens één stoel minder beschikbaar was dan het aantal deelnemers. Daarnaast werd er gezamenlijk “geroeid” op muziek, waarbij deelnemers op commando van links naar rechts bewogen en zelfs moesten “slapen” wanneer dat werd aangegeven.
Tijdens de avond stelde de vereniging bovendien haar nieuwe Freule en de Raad van Elf voor aan het publiek, wat met luid applaus werd ontvangen.
Als blijvende herinnering kreeg iedere aanwezige van Humanitas na afloop een herinneringsmedaille mee naar huis. Met volle zaal, vrolijke muziek en enthousiaste deelnemers kan opnieuw worden teruggekeken op een bijzonder geslaagd carnavalsfeest in Ter Apel.
André Dümmer