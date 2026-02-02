Gemeente Pekela draagt Blijhamster brug over aan Provincie Groningen

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela draagt de Blijhamsterbrug in de weg tussen Oude Pekela en Blijham over aan de provincie Groningen. De gemeenteraad stelt 414.000 euro beschikbaar om het toekomstig onderhoud aan de brug eeuwigdurend af te kopen.
In ruil voor het bedrag gaat de provincie met de gemeente meedenken over de verbinding tussen de nieuwe woonwijk aan de Hooiweg en het (winkel)centrum van Oude Pekela. Om van de Hooiweg naar het centrum te komen moet je de drukke rotonde in de N367, de Provincialeweg achter de Pekela’s langs, oversteken.
De bedoeling is dat de oversteek veiliger wordt gemaakt en de Raadhuislaan van en naar het centrum ingericht wordt tot 30 kilometerzone. Ook gaat de provincie de N367 openstellen voor landbouwverkeer.
Met het nemen van het raadsbesluit komt een einde aan jarenlang overleg met de provincie over de voorwaarden en vergoeding van de overdracht van de Blijhamsterbrug.
Bron: Gemeente Pekela