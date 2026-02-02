Gemeentebelangen Oldambt stelt vragen over parkeerchaos in centrum Winschoten

WINSCHOTEN – Door de sluiting van het parkeerterrein bij de HEMA, in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis, is de parkeerdruk in het centrum van Winschoten sterk toegenomen. Met name rond het Israëlplein (Centrum Zuid) ontstaan onoverzichtelijke en soms chaotische situaties. Dat leidt tot overlast en onveilige verkeerssituaties voor bezoekers, ondernemers en omwonenden.
Gemeentebelangen Oldambt ontvangt hierover steeds meer signalen uit de stad en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wil dat er tijdelijke maatregelen worden genomen zolang de bouw duurt.
Zo vraagt Gemeentebelangen Oldambt of het Marktplein tijdelijk kan worden ingezet als parkeervoorziening, om de druk in het centrum te verlichten. Daarnaast vraagt de partij om het groen en de bosjes bij het St. Lucas-parkeerterrein drastisch te snoeien, zodat dit parkeerterrein beter zichtbaar en toegankelijk wordt. Deze groenvoorziening verdwijnt op termijn toch al bij de geplande herinrichting.
GBO-raadslid Chris de Raaf:
“We snappen dat bouwen in het centrum gevolgen heeft, maar dat mag niet betekenen dat het centrum vastloopt. Met relatief eenvoudige, tijdelijke maatregelen kan de parkeerdruk worden verminderd en de veiligheid worden verbeterd.”
Naast deze voorstellen vraagt Gemeentebelangen Oldambt het college welke andere tijdelijke oplossingen mogelijk zijn om de parkeer- en verkeerssituatie in het centrum beheersbaar te houden tijdens de bouwperiode.
De partij verwacht op korte termijn duidelijkheid van het college.
Bron: Chris de Raaf