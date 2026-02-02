Gratis Fitclub voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij bewegen

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt start vanaf 2 maart met Fitclub, een gratis beweegprogramma voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij bewegen. De lessen vinden twee keer per week plaats in de gymzaal bij OBS De Beukenlaan in Winschoten en zijn gericht op plezier, zelfvertrouwen en succeservaringen.

Bewegen op een leuke en laagdrempelige manier

Steeds meer kinderen bewegen minder dan gezond voor hen is. Dat kan invloed hebben op hun conditie, motorische vaardigheden en zelfvertrouwen. Met Fitclub wil de gemeente kinderen op een leuke en laagdrempelige manier helpen om (weer) plezier te krijgen in bewegen.

Zestien weken sporten met plezier en succeservaringen

Gedurende zestien weken volgen de kinderen afwisselende sport- en spellessen in een veilige en positieve omgeving. Presteren staat niet centraal; het gaat om ontdekken, meedoen en ervaren dat bewegen leuk kan zijn.

Kennismaken met sport, bewegen en gezonde keuzes

Naast de beweeglessen krijgen de kinderen themalessen over bewegen en voeding en doen zij mee aan sportclinics bij lokale sport- en beweegaanbieders. Zo ontdekken zij welke sport of activiteit bij hen past en worden zij gestimuleerd om ook na Fitclub actief te blijven. Bij een aantal themalessen worden ook ouders betrokken. Van een diëtist leren zij hoe ze gezonde(re) keuzes kunnen maken voor hun kind.

Deskundige begeleiding op maat

De begeleiding is in handen van een beweegcoach, die samenwerkt met een kinderfysiotherapeut en een kinderdiëtist. Hierdoor krijgen kinderen deskundige en verantwoorde ondersteuning, afgestemd op hun eigen niveau en mogelijkheden. Een gezonde leefstijl voor kinderen is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn veel ongezonde verleidingen in onze omgeving, waardoor kinderen te weinig bewegen.

Voor wie is Fitclub Winschoten bedoeld?

Fitclub is bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 6 die extra aandacht of begeleiding nodig hebben bij bewegen en/of het bereiken van een gezond(er) gewicht, meer plezier en zelfvertrouwen willen krijgen in sport of gym of willen ontdekken welke sport of activiteit bij hen past.

Praktische informatie en aanmelden

Fitclub Winschoten start op 2 maart en vindt wekelijks plaats op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in Gymzaal De Beukenlaan (naast OBS De Beukenlaan) in Winschoten. Deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt.

Aanmelden kan tot en met 27 februari via www.oldambtbeweegt.nl/sport-en-bewegen/aangepaste-sporten/fitclub/.

Bron: Gemeente Oldambt