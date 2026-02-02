Hitchcock-achtige thriller Vie Privée te zien in Filmhuis vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 2 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD EN GLAD | OOK DEZE WEEK WINTERS

Het heeft gisteravond en vannacht op veel plaatsen weer een beetje geregend en dat heeft ook weer ijzel opgeleverd. En bovendien vriest het weer wat harder en sneeuwresten zijn allemaal bevroren. Er kan vanochtend ook nog een ijzel- of sneeuwbui vallen, maar het is een overwegend droge dag en af en toe zal de zon ook tevoorschijn komen. Het is wel een koude dag met een matige tot vrij krachtige oostenwind en eerst een temperatuur rond -4, het maximum ligt vanmiddag rond -1.

Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen en dan daalt het naar -5 tot -7. Morgen wordt dan ook een zeer koude dag met ‘s ochtends meest matige vorst en ‘s middags een temperatuur rond -3, bij een koude oostenwind. Er is morgen vrij veel zon en het is droog.

Woensdag is weer geheel anders want ‘s nachts komt er opnieuw ijzel en dat gaat woensdagochtend over in ijzel en regen. Temperatuur op woensdag stijgend van -3 naar +3. Donderdag is het 0 tot -2 en dan valt er af en toe wat sneeuw. En eind van de week en volgend weekend lijkt het een beetje wisselvallig te zijn, met af en toe gladheid op de weg.