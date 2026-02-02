Hitchcock-achtige thriller Vie Privée te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandagavond 9 februari vertoont Filmhuis vanBeresteyn de intrigerende Franstalige thriller Vie Privée, een geestige psychologische film van de gerenommeerde regisseur Rebecca Zlotowski.
In Vie Privée speelt Jodie Foster de Amerikaanse psychiater Lilian Steiner, die in Parijs werkt en vloeiend Frans spreekt. Haar leven raakt volledig ontwricht wanneer haar patiënt Paula onverwacht zelfmoord pleegt. Lilian weigert te geloven dat Paula vrijwillig een einde aan haar leven heeft gemaakt en raakt ervan overtuigd dat er sprake is van een misdrijf. Haar verdenking richt zich al snel op Paula’s echtgenoot, waarna Lilian besluit zelf op onderzoek uit te gaan.
Wat volgt is een subtiele en spannende zoektocht vol observaties, vermoedens en morele dilemma’s. Wanneer er wordt ingebroken in Lilians praktijk en vertrouwelijke opnames van therapiesessies verdwijnen, neemt de spanning verder toe. Samen met haar ex-man Gabriel begint Lilian steeds verder verstrikt te raken in een web van geheimen en wantrouwen.
Regisseur Rebecca Zlotowski serveert met Vie Privée een elegante, licht absurde thriller die duidelijk knipoogt naar het werk van Hitchcock. De film combineert suspense met psychologisch drama en wordt gedragen door sterke acteerprestaties van Jodie Foster, Daniel Auteuil en Virginie Efira.
Datum: Maandag 9 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn