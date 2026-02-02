Independer: Aantal boetes voor rijden onder invloed in Groningen in 10 jaar ruim verdubbeld

GRONINGEN – Afgelopen jaar werden 1.538 mensen in Groningen bekeurd voor rijden onder invloed. Dat is een forse stijging in vergelijking met 2016. Toen ging het om 739 boetes. Over een periode van 10 jaar tijd gaat het om een toename van 108,1%. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In gemeente Groningen werden verreweg de meeste boetes uitgeschreven, gevolgd door Oldambt en Stadskanaal.

“Wanneer je besluit om met alcohol of drugs op auto te rijden, brengt dat risico’s met zich mee”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. “Het vermindert je concentratie en daarnaast is je reactietijd langzamer. Daardoor breng je niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikers onnodig in gevaar. Ook is het strafbaar.”

Maar liefst 131 boetes per dag

Ondanks de risico’s en talloze overheidscampagnes weerhoudt het de Nederlandse automobilist er niet van om de auto te laten staan bij alcohol-of drugsgebruik. In 2025 werden er namelijk gemiddeld 131 boetes per dag uitgeschreven voor rijden onder invloed. Dat zijn er per dag 15 meer dan het jaar ervoor en 60 per dag meer dan in 2016.

“Normaal gesproken dekt de verzekeraar altijd schade aan de tegenpartij wanneer je bij een ongeval betrokken bent. Maar heb je een slok te veel op en veroorzaak je een ongeluk? Dan sta je er helemaal alleen voor”, zegt Independer-expert Ypma. “Niet alleen is het onverstandig, ook kan het je heel veel geld kosten. Laat staan het mogelijke leed dat je het slachtoffer en diens naasten toebrengt bij letselschade.”

Gemeente Groningen koploper

Afgelopen jaar werden er om precies te zijn 552 bekeuringen uitgeschreven voor rijden onder invloed in gemeente Groningen. Oldambt volgt op gepaste afstand met 231 bekeuringen. Stadskanaal maakt de top drie compleet met 172 boetes voor rijden onder invloed.

Kijken we naar het aantal boetes voor rijden onder invloed per kilometer weg per gemeente, dan krijgen we een ander beeld. Het kan wel zijn dat daar ook intensiever is gecontroleerd. Per kilometer weg werden er in Nederland gemiddeld 0,33 boetes uitgedeeld.

Top 5 gemeenten met meeste bekeuringen per kilometer weg in Groningen:

Groningen – 0,5 boetes per km weg Stadskanaal – 0,39 boetes per km weg Oldambt – 0,39 boetes per km weg Pekela – 0,22 boetes per km weg Veendam – 0,2 boetes per km weg

Pas op: je kunt bijna nergens meer een verzekering afsluiten

Rijden onder invloed brengt niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar, maar kan ook grote gevolgen hebben voor je autoverzekering. Bij de meeste verzekeraars kun je mogelijk niet eens meer terecht wanneer je een boete krijgt voor rijden onder invloed.

“Wanneer je onder invloed een ongeval veroorzaakt, kan het aanzienlijk lastiger worden om opnieuw een verzekering af te sluiten. De verzekeraar mag in zo’n situatie je polis stopzetten. Vanaf dat moment ben je niet langer verzekerd en is autorijden verboden. Vaak kun je dan alleen nog terecht bij de Vereende. Dat is een gespecialiseerde verzekeraar die aanzienlijk hogere premies hanteert”, aldus Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer.

Bron: Independer