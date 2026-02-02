DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren is tussen 14.00 en 18.45 uur bij een woning aan de Krokusstraße in Meppen ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot de woning en gingen er met onder anderen geld vandoor. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931 / 9490.
In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 2.00 en 7.45 uur bij een visrestaurant aan de Emsstraße in het centrum van Meppen ingebroken. De dader heeft meerdere kasten overhoop gehaald. Wat er precies is gestolen is niet bekend gemaakt. De politie vermoedt dat de dader via de parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw binnen is gekomen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931 / 9490.
Aschendorf
Om 23.15 uur gisteravond verloor een 21 jarige bestuurder van een Audi A4 in een bocht in de Oldenburger Straße op het gladde wegdek de controle over zijn voertuig. De auto belandde in de berm aan de linkerkant van de weg en botste onder anderen tegen diverse verkeersborden en een houten hek bij het spoor. Het treinverkeer moest als gevolg van de aanrijding tijdelijk worden stilgelegd. De schade aan de auto wordt geschat op ongeveer € 8.000. Volgens de huidige informatie raakte niemand gewond.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland