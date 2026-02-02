Literatuurfestival Het Grote Gebeuren 2026 verkent de kracht van het spel



GRONINGEN – Op vrijdag 20 februari 2026 vindt de zeventiende editie van Het Grote Gebeuren plaats in Forum Groningen. Het jaarlijkse literatuurfestival van NOORDWOORD en Forum Groningen verkent dit jaar wat het betekent om te spelen met taal, verhalen en verwachtingen.



“De huidige stormachtige periode vraagt om het thema ‘spel’. Spelen als manier om je te verhouden tot een ander, om je positie te bepalen, en dat tegenover de politieke machtsspelletjes plaatsen. En spelen omdat het kán, het plezier, de vrijheid en de openheid,” aldus Correen Dekker, directeur van NOORDWOORD.



Grote namen

Het festival haalt ook dit jaar weer grote namen naar Groningen. Kinderboekenauteurs Annet Schaap (winnares Gouden Griffel voor ‘Lampje’) en illustrator Ludwig Volbeda gaan met elkaar in gesprek over onbegrensde mogelijkheden en avonturen – immers: spelen is niet alleen voor kinderen. De Amerikaans-Britse jeugdauteur Meg Rosoff, winnaar van de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award, vertelt hoe zij de belevingswereld van jongeren weet te vangen. De Poezieboys presenteren een literaire spelshow en schrijver Chris Keulemans gaat tweemaal in gesprek met schrijvers: over taal als speeltuin én over verzet in de Arabisch-Europese literatuur. Hierbij interviewt Keulemans onder andere de Iraakse schrijver Hassan Blasim, die door The Guardian omschreven werd als “perhaps the best writer of Arabic fiction alive.”



Nieuwe stemmen en queer verhalen

Het Grote Gebeuren is al jaren dé plek om nieuwe schrijvers te ontdekken. Dit jaar staan twee gesprekken met debutanten op het programma. Eén daarvan brengt Xillan Macrooy, Nanoah Struik en Alara Adilow samen; drie auteurs die schrijven over identiteit en roots. Macrooy beschrijft het opgroeien van een queerjongen in Suriname, Struik zoekt in Nigeria naar diens wortels en Adilow schrijft over de relatie tussen een cis vrouw en een trans vrouw.



Ook elders in het programma is ruimte voor queer verhalen. Zo wordt een theaterbewerking gepresenteerd van De derde vrouw van Natalie Clifford Barney, een lesbian love triangle avant la lettre uit 1926. En in de talkshow ‘Letters tussen de lakens’ praten auteurs Alma Mathijsen, Alara Adilow en Thom Wijenberg onder leiding van DAMN, HONEY over seks in literatuur.



Van taalvirtuozen tot een literaire game hall

Taalliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij het gesprek tussen dichter Maud Vanhauwaert, schrijver Ted van Lieshout en vertaler Guido van de Wiel. Ze praten over het plezier van het vinden van precies het goede woord en over hoe beperkingen creativiteit juist stimuleren. Daarnaast tonen Erik Bindervoet en Maud Vanhauwaert in ‘Taal als gereedschapskist’ welke woordgereedschappen zij graag inzetten in hun werk.



Ook verrast het festival met digitale programmering. In een Literaire Gamehall ontdekken bezoekers het literaire karakter van Videogames. En de met Gouden Kalf bekroonde voorstelling ‘Ancestors’ biedt speculatieve fictie: bezoekers werken interactief samen aan een verhaal van de toekomst.



Toegankelijk voor iedereen

NOORDWOORD en Forum Groningen willen dat iedereen kan meespelen. Daarom wordt er begeleiding aangeboden voor blinde en slechtziende bezoekers. Zij kunnen zich gratis laten koppelen aan een vrijwilliger die hen de hele avond rondleidt. Aanmelden kan via k.jelsma@noordwoord.nl.



Het Grote Gebeuren 2026 vindt plaats op vrijdag 20 februari 2026. De kaartverkoop is gestart via de website van Forum Groningen.

Bron: NOORDWOORD