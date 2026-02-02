Ondernemers winkelcentrum De Helling stellen huisregels op

OUDE PEKELA – De ondernemers van winkelcentrum De Helling hebben hun krachten gebundeld en huisregels opgesteld voor het winkelcentrum.
Wethouder Reiny Kuiper heeft vanochtend de eerste poster met de huisregels opgehangen bij Schoenservice Brokschmidt. Hij juicht het initiatief toe: op deze manier is voor iedereen duidelijk wat wel en niet is toegestaan in het winkelcentrum en kan men elkaar hierop aanspreken.
Vanaf vandaag zijn de posters door het hele winkelcentrum te zien.
Bron: Gemeente Pekela