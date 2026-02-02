Politie waarschuwt ouders voor het platform Roblox: ‘blijf kijken, luisteren en praten’

REGIO – Het populaire platform Roblox ligt de laatste tijd regelmatig onder vuur. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een onderzoek geopend vanwege de risico’s die minderjarige gebruikers mogelijk lopen op het gameplatform.
Games zoals Roblox lijken onschuldig. Veel kinderen bouwen, spelen en chatten met vrienden. Wat begint als een onschuldig spel, kan eindigen in chantage, zelfbeschadiging en extremisme. Wat veel ouders (en jongeren) niet weten, is dat contact vaak verplaatst naar apps zoals Discord of Telegram. Daar gebeurt meer dan alleen praten over games…
De politie doet een oproep aan de ouders: blijf kijken, luisteren en praten.