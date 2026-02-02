‘Samen voor Westerwolde’ presenteert kandidatenlijst

WESTERWOLDE – Vandaag heeft ‘Samen voor Westerwolde’ de kandidatenlijst ingeleverd voor de verkiezingen van woensdag 18 maart.
De lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Wietze Potze. Op de lijst staan 12 mensen die woonachtig zijn in de verschillende dorpen van de gemeente Westerwolde.
‘We doen mee aan de verkiezingen met een enthousiast team van 12 mensen. Samen voor Westerwolde is een nieuwe partij maar met mensen die veel bestuurlijke ervaring meebrengen. We gaan met veel energie richting 18 maart!’, aldus Samen voor Westerwolde.
Lijst:
- Wietze Potze
- Wim Eilert
- Richard ter Veen
- Roelof van Dam
- Anita Klompsma-Bolk
- Timothy Nicolaas
- Harm Kuil
- Diana Lettink
- Peter Zijlstra
- Lars Eilert
- Linda de Jonge
- Harry van der Weerd
Bron: Samen voor Westerwolde