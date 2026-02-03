Aanpassingen Woonprogramma Oldambt van positieve invloed op aanbod woningmarkt

OLDAMBT – Het mogelijk maken van kamerverhuur, het meewerken aan het splitsen van grotere woningen en het verruimen van de mogelijkheden van pre-mantelzorg woningen. “Het zijn drie relatief kleine aanpassingen binnen ons woonbeleid, maar we verwachten dat ze van positieve invloed zijn op het aanbod op de woningmarkt”, aldus wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt.

De drie genoemde onderwerpen zijn verruimingen in het Programma Wonen van de gemeente Oldambt. Het huidige Programma Wonen (2021 – 2026) loopt eind dit jaar af. In het programma beschrijft de gemeente onder meer de woonambities voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld het aantal nieuw te bouwen woningen binnen de gemeente en hoe en waar zij deze denkt te realiseren.

Versnelling woningbouw

Met de verruimingen sorteert de gemeente Oldambt als het ware voor op de nieuwe wetgeving rond wonen met als doel om de woningbouw te versnellen en extra woonruimte te creëren. Engelkens: “Na jaren van krimp kent Oldambt weer een stijgende lijn in de bevolkingsgroei. En daarmee neemt ook de vraag naar woningen toe. We moeten ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen en dat ook blijven. Deze verruimingen helpen daarbij.”

Woningsplitsing

Een van de verruimingen betreft kamerverhuur. Tot op heden is kamerverhuur in Oldambt niet toegestaan. Onder voorwaarden komt hier verandering in.

Bij woningsplitsing betreft het specifiek het splitsen van één grotere woning in twee woningen. Ook hier geldt een aantal voorwaarden. Zo dient de grootte van de te splitsen woning minimaal 150 m2 te zijn.

Een ander woonthema betreft de toenemende vraag naar pre-mantelzorg woningen. Bij dergelijke verzoeken denkt de gemeente mee om te kijken of realisatie mogelijk is.

Versoepeling beleid

De verruimingen zijn volgens Engelkens bedoeld om het beleid te versoepelen en waar nodig te verduidelijken. “Begin vorig jaar uitte de gemeenteraad van Oldambt dezelfde wensen rond dit thema. Het is mooi dat we daar nu op deze manier gehoor aan kunnen geven.”

Bron: Gemeente Oldambt