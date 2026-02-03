Fitclub gestart in Oude Pekela: extra ondersteuning voor kinderen die meer willen bewegen

OUDE PEKELA – In Oude Pekela is de Fitclub van start gegaan, een initiatief dat kinderen helpt om op een laagdrempelige manier meer te bewegen. De club richt zich op kinderen voor wie sporten niet altijd vanzelfsprekend is en wil hen uiteindelijk begeleiden naar een sportvereniging.
De Fitclub is een samenwerking met Huis voor de Sport Groningen en biedt twintig weken lang sport- en spellessen aan. Tijdens de bijeenkomsten staat plezier centraal, terwijl kinderen tegelijkertijd werken aan hun motoriek en zelfvertrouwen.
Volgens vakleerkracht Marvin van Betuw is het doel om kinderen een extra steuntje in de rug te geven. “Met Fitclub Pekela helpen we kinderen die moeite hebben met bewegen, zodat de stap naar een sportvereniging kleiner wordt,” zegt hij.
Tijdens de eerste bijeenkomst doen de kinderen enthousiast mee aan verschillende beweegspellen. Voor sommigen is het even wennen. “Ik vind het leuk, maar ook wel een beetje spannend, want het is de eerste keer voor mij,” vertelt een van de deelnemers.
Met de Fitclub hopen de initiatiefnemers dat kinderen meer vertrouwen krijgen in bewegen en uiteindelijk gemakkelijker aansluiten bij een sportclub in de buurt.
De lessen vinden plaats in MFC De Binding in Oude Pekela. Deelname is gratis en later instromen is mogelijk.
Malou Vos