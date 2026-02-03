Gaslekkage bij school voor Educatie aan de Parallelweg Veendam

VEENDAM – De hulpdiensten zijn dinsdagochtend uitgerukt voor een melding van een gaslekkage in een schoolgebouw aan de Parallelweg in Veendam. Het incident werd rond 11.10 uur geregistreerd als een Ongeval Gevaarlijke Stoffen (binnen).
De brandweer was ongeveer veertig minuten aanwezig om de situatie te beveiligen en metingen uit te voeren. Nadat de situatie stabiel was en de verantwoordelijkheid kon worden overgedragen aan netbeheerder Enexis, keerde de brandweer terug naar de kazerne.
Ook de politie was in de beginfase ter plaatse om de omgeving veilig te houden en ondersteuning te bieden.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl