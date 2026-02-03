Geen vleermuizen, maar wél leven in winters Stadspark Winschoten

WINSCHOTEN – Bij een recent bezoek aan het vleermuiswinterverblijf in het Stadspark Winschoten zijn geen vleermuizen aangetroffen. Toch bleek het onderkomen allesbehalve leeg. Tijdens het winterbezoek op 2 februari werden namelijk verschillende andere dieren gevonden die het onderkomen gebruiken om te overwinteren.
Het vleermuiswinterverblijf ligt aan de noordzijde van het park. Tijdens de inspectie zijn onder meer houtbetonplaten, spouwen en nisjes gecontroleerd. Hoewel vleermuizen in de winterperiode niet elk jaar gebruikmaken van dergelijke onderkomens, leverde het bezoek wel interessante waarnemingen op.
In totaal werden minimaal negen verschillende soorten ongewervelden aangetroffen, waaronder insecten, pissebedden en spinnen. Bijzonder was de vondst van de holenspin, een soort die volgens natuurwebsite Waarneming.nl als zeldzaam geldt. Daarnaast werden verschillende trechterspinnen en andere algemeen voorkomende soorten gevonden.
De aanwezigheid van deze dieren laat zien dat het winterverblijf een stabiele en geschikte overwinteringsplek biedt. Overwinterende insecten en spinnen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem en vormen bovendien een voedselbron voor vleermuizen zodra deze in het voorjaar weer actief worden.
“Ook zonder vleermuizen heeft het winterverblijf ecologische waarde,” aldus de uitvoerder van de inventarisatie. “Het draagt bij aan de biodiversiteit in het Stadspark en kan in de toekomst alsnog door vleermuizen worden ontdekt.”
De resultaten worden gedeeld met de Zoogdierstichting en de Vleermuiswerkgroep Groningen. Voor de toekomst wordt gekeken naar kleine verbeteringen, zoals het verder stabiliseren van het vochtige microklimaat en het eventueel bijplaatsen van een vleermuiskast.
Bron en foto’s: Aart Jan Langbroek