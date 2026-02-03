Gemeente Pekela investeert in leefbaarheid: 18 projecten ontvangen samen ruim €120.000

PEKELA – De gemeente Pekela heeft bekend gemaakt welke stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven dit jaar subsidie ontvangen voor projecten die de leefbaarheid in Pekela versterken. Met geld uit het Leefbaarheidsfonds, dat wordt gevoed met de opbrengsten van twee zonneparken in de gemeente, worden 18 initiatieven ondersteund. Zij ontvangen samen ruim €120.000.
Wethouder Reiny Kuiper: “Ook dit jaar zijn er weer veel goede initiatieven ingediend die bijdragen aan de leefbaarheid in Pekela. Dat laat opnieuw zien hoeveel betrokkenheid, gemeenschapszin en creativiteit er in Pekela is. Dankzij de opbrengsten van onze zonneparken kunnen deze plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.”
Overzicht van alle gesubsidieerde projecten
⦁ Verduurzaming en verbetering buurthuis Rondom ’t Veloat & Hobbysoos A12
⦁ Renovatie toiletgroep de Riggel
⦁ Vernieuwing turntoestellen Dynamica
⦁ Speelvoorziening voor wijkvereniging ’t Ol Alteveer
⦁ Nieuwe jassen voor De Zwalkers
⦁ Ledverlichting en lichtsturing Palvu
⦁ Buitenmeubilair en isolatie kantine T.C. Nieuwe Pekela
⦁ Moderniseren aula Oude Pekela
⦁ Bewonerscollectief ‘Kom Verder’ (koffieochtend in Nieuwe Pekela)
⦁ Extra programmering Rock-On Outdoor festival 2026
⦁ Opknapbeurt kantine van de Kinderboerderij Oude Pekela
⦁ Herinrichting bibliotheek Kapiteinshuis
⦁ Bewonerscollectief ‘Pekela Film Festival’
⦁ Nieuwe geluidsinstallatie Spelweek Boven Pekela
⦁ Samen maken we het Lichter (evenement rondom rouw en verlies)
⦁ Verbouwing en verduurzaming kleedkamers Noordster
⦁ Schilderwerk Albatrosgebouw
⦁ Buurtproject met groen, kunst & verbinding rondom de St. Willibrordus
Over het Leefbaarheidsfonds
Het Leefbaarheidsfonds is bedoeld om projecten te ondersteunen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente ten goede komen. Het geld voor het fonds komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in de gemeente.
In 2027 komt er opnieuw subsidie beschikbaar. Initiatieven die dit jaar niet in aanmerking kwamen, worden uitgenodigd om volgend jaar opnieuw een aanvraag te doen. Zodra de aanvraagperiode bekend is, wordt dit via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd. Daarnaast ontvangen alle stichtingen en verenigingen een persoonlijk bericht.
Bron: Gemeente Pekela