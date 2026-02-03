IJzel verwacht, code Oranje vanaf 22.00 uur

NOORD NEDERLAND – Komende nacht en woensdagochtend is er in het noorden en noordoosten op veel plaatsen verraderlijke gladheid door ijzel. Hierdoor is er een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Hiervoor is code oranje van kracht van vanavond 22:00 tot woensdagochtend 10:00 uur. (KNMI)
Er wordt een aantal maatregelen aangekondigd:
- Bij veel scholen vallen de eerste drie lesuren uit.
- Het gemeentehuis en het afvalbrengstation in Winschoten gaan op woensdag 4 februari later open vanwege ijzel. Beide locaties openen om 10.00 uur. De afvalinzameling gaat morgen gewoon door, maar de wagen kan iets later arriveren dan gebruikelijk.
- De afvalinzameling door Omrin start later.
- Bibliotheken van Biblionet gaan om 12.00 uur open
- Qbuzz stopt vanavond vanaf 20.30 uur met het busvervoer in Groningen en Drenthe. De verwachting is dat de dienstregeling woensdagochtend om 10.30 uur weer wordt hervat.
- Om de veiligheid van medewerkers en patiënten te waarborgen past Certe de dienstverlening aan. Alle afspraken vóór 10:00 uur komen te vervallen en/of worden verplaatst, alle thuisafnames vóór 10:00 uur vervallen en spoedaanvragen kunnen doorverwezen worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
- Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in Groningen, Friesland en Drenthe voor gevaarlijke gladheid. Het dringende advies luidt: ga niet de weg op als dat niet noodzakelijk is. Deze waarschuwing geldt van dinsdagavond 22.00 uur tot woensdagochtend 10.00 uur.
Dit bericht wordt mogelijk aangevuld