DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen zaterdag 31 januari 12.00 en maandag 2 februari 08.00 uur is aan de Alten Moorweg in Haren uit een rupsgraafmachine zo’n 400 liter diesel gestolen. De schade bedraagt 650 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931 / 9490.
A31 Haren
Om half tien gistermorgen vond op de A31 in de richting Emden een ongeval plaats. Een 63 jarige bestuurder van een grijze VW Tiguan botste ter hoogte van de parkeerplaats Dankern tegen op de weg liggende voertuigonderdelen. De schade bedraagt 2.500 euro. Het is niet bekend van welke auto de onderdelen afkomstig waren. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg 04961/9260.
Meppen
Vorige week vonden in Meppen in de wijk Esterfeld twee roofovervallen plaats. Dinsdag 27 januari kwam een gemaskerde man om 19.40 uur het Aral tankstation aan de Schullendamm binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Zaterdag 31 januari vond om 19.55 uur op dezelfde wijze een roofoverval bij een kiosk van de Happy Shop aan de Berghamsweg plaats. In beide gevallen wordt de dader beschreven als 1.85 m lang, ca 35 jaar, met een fors postuur. Hij droeg een muts, een sjaal en een capuchon. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931 / 9490.
.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland