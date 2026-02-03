Op 11 februari worden in MFC de Binding weer de Muziek Vitamines georganiseerd

OUDE PEKELA – In 2023 is het maandelijks evenement Muziek Vitamines opgestart. Dit in navolging van het Muziek Café in Veendam dat daar door een inwoonster samen met de bibliotheek is opgestart. Toen Rebecca Roelans-Kruize het Muziek Café in Veendam bezocht dacht ze: ‘dat willen wij ook graag in Pekela’. In overleg met de organisator van het Muziek Café Veendam is er toen in april in MFC de Binding gestart met Muziek Vitamines.

Muziek zorgt er niet alleen voor dat je je lekker voelt, maar het is ook echt goed voor je. Muziek raakt je, roept emoties op, roept herinneringen op, en het verbindt je met anderen. Een lekker muziekje kan even de gedachten afleiden en je de stress van de dag, even doen vergeten. Muziek kan een bijdrage leveren om te ontspannen. Muziek grijpt in op de diepste structuren in het brein. Dat het succesvol is, is gebleken want twee jaar later organiseren ze dit nog steeds en hebben ze enthousiaste bezoekers.



Voor deze middag worden ook speciaal de inwoners met dementie en hun mantelzorgers uitgenodigd.

Samen zingen met dementie is zeer effectief: het activeert het langetermijngeheugen (zelfs bij afasie), zorgt voor verbinding, vermindert angst en verbetert het welzijn door het ‘collectieve geheugen’ van liedjes aan te spreken.



Projecten zoals Koor Zonder Grenzen laten zien hoe mensen met en zonder dementie samen zingen, met ondersteuning van ‘mantelzangers’ die helpen de teksten te herinneren en de ervaring te verrijken, wat leidt tot plezier, zingeving en hernieuwde contacten. Zingen brengt mensen terug in het hier-en-nu, verbetert de stemming en kan zelfs gesprekken mogelijk maken die voorheen stagneerden.



Waarom zingen zo goed kan werken bij dementie?

⦁ Het geheugen, muziek, vooral bekende liedjes, blijft vaak intact in het brein als spreken moeilijk wordt, waardoor teksten onverwacht terugkomen.

⦁ Verbinden, het creëert een moment van contact en gedeelde vreugde, ook als verbale communicatie faalt.

⦁ Rust en plezier, zingen brengt ontspanning en een gevoel van welzijn, waardoor mensen (en hun naasten) opbloeien.



Wilt u als inwoner met dementie graag naar deze middag komen, maar heeft u geen begeleiding (zangmaatje) laat het dan weten. De organisatie gaat kijken of ze hiervoor een oplossing vinden. Neem contact op met: Rebecca Roelans-Kruize 06 16 14 16 63 of mail naar jenozorg@outlook.com

Bron: Stichting Leefvorm J&O