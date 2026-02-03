Provincie heeft subsidie voor gezonde(re) leefstijl

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft een subsidieregeling voor initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tot 15.000 euro. De subsidie loopt tot 1 januari 2027 en in totaal is er 100.000 euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl/subsidies.
Vorig jaar is er onder meer subsidie gegaan naar initiatieven in Veendam, de gemeente Het Hogeland en in Vinkhuizen in de gemeente Groningen.
Turbo Beweegt
In Veendam werkt de gemeente onder de noemer ‘Turbo Beweegt’, samen met lokale sportclubs aan wijkactiviteiten voor kleuters om motorische achterstanden vroeg aan te pakken en met plezier te bewegen.
Bewegen en Lifestyle
In de Kop van het Hogeland zorgt het project ‘Bewegen en Lifestyle’ van de stichting zwembaden Eemsmond ervoor dat verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten en samen actief blijven.
Samen koken
In Vinkhuizen brengt ‘Samen Koken Voor Elkaar, Door Elkaar’ ouderen bij elkaar om samen te koken, te eten, verhalen te delen en zo eenzaamheid te verminderen.
Bron: Provincie Groningen