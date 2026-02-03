Samen fit en gelukkig in Bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – In maart organiseert Bibliotheek Winschoten (Biblionet Groningen) de campagne Samen fit en gelukkig. Met een gevarieerd programma nodigt de bibliotheek inwoners uit om samen te werken aan hun gezondheid. Niet alleen door te bewegen, maar ook door aandacht te hebben voor mentale veerkracht, sociale contacten en praktische vaardigheden.



Een van de publieksactiviteiten binnen de campagne is ‘Groningen in beweging’ met Olga Commandeur. Veel mensen kennen Olga van het tv-programma Nederland in Beweging. Tijdens haar interactieve workshop bewegen deelnemers samen op muziek. De oefeningen zijn laagdrempelig en geschikt voor ieder niveau. Naast bewegen deelt Olga praktische tips over een vitale leefstijl.



De workshops vinden plaats op:

Bibliotheek Veendam – dinsdag 3 maart, 13.30 – 15.00 uur

Bibliotheek Zuidhorn – donderdag 26 maart, 19.30 – 21.00 uur



Lokaal programma in Bibliotheek Winschoten

Naast de workshop met Olga Commandeur organiseert Bibliotheek Winschoten verschillende activiteiten die passen bij de campagne ‘Samen fit en gelukkig’:



Op dinsdag 3 maart tussen 13.00 en 16.00 kunnen bezoekers gebruik maken van een Smart Floor. Wil je weten hoe het staat met jouw balans? En hoe groot je risico is om te vallen? Tijdens deze activiteit meten we eenvoudig je loopstabiliteit met deze Smart Floor. Je ontvangt praktische tips om je balans te verbeteren en met vertrouwen te bewegen.

Deze activiteit is gratis en is In samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) georganiseerd.



Op dinsdag 3 maart tussen 19.30 en 21.00 is er een lezing van Dinah Hagedoorn over het voorkomen van een burn-out. Zij is een traumatherapeut die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Deze activiteit kost 5 euro



Op dinsdag 24 maart tussen 13.00 en 15.00 is er een workshop Kimchi maken. Leer hierbij stap voor stap hoe je groenten op een eenvoudige manier gezond en houdbaar maakt. Onder leiding van Leonie Bais ga je samen met anderen aan de slag met Kimchi, een Koreaans gerecht. Aan het einde neem je je eigen potje mee naar huis! Deze activiteit kost 5 euro en wordt gegeven door voedingsdeskundige Leonie Bais

Deze activiteiten zijn laagdrempelig en bedoeld om samen te ontdekken wat helpt om je fit, energiek en gelukkig te voelen. Iedereen is welkom. Ervaring is niet nodig.



Het volledige programma van Samen fit en gelukkig in de Groningse bibliotheken is te vinden op www.groningsebibliotheken.nl/fitengelukkig

Bron: Jelte Hommes