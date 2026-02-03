Stadsjournaal vermaakt met AKIVO-circusplezier

WINSCHOTEN – Vele honderden kinderen die ademloos de verrichtingen volgen van ‘artiesten’ in de circuspiste van het openluchttheater De Ridderhof in het Winschoter Maintebos. Te zien tijdens een van de drie filmvoorstellingen van het Winschoter Stadsjournaal.

Het zijn unieke beelden, merendeel uit de vijftiger jaren, toen de jeugd van Winschoten in de zomer werd vermaakt met optredens van AKIVO (Aktie Kinder Vakantie Ontspanning). Op 9 en 10 maart (inclusief matineevoorstelling) toont het Stadsjournaal in Cultuurhuis De Klinker weer tal van items op het witte doek van de theaterzaal. De AKIVO-film is het ultieme bewijs dat de kinderen van de babyboomgeneratie, die niet op vakantie gingen, in de zomervakantie tot groot genoegen werden vermaakt.

In de AKIVO-rolprent halen ondermeer Addy Adams (spreekstalmeesterv mr. Adamsky) , Greeth Smit (eenwiel-kunstenares), Eppe Bodde (hondendresseur) en Harry Dieterman (de zoon van circus-directeur en oprichter Harry Dietrich) herinneringen op aan de tijd dat zij aan het kindercircus waren verbonden. De door het 60-jarige Stadsjournaal ‘opgeduikelde’ unieke filmbeelden illustreren hoe het ‘hooggeachte publiek’ in die vijftiger jaren volop genoot van de prestaties en andere activiteiten van AKIVO.

Het Winschoter Stadsjournaal tracteert de bezoekers uiteraard op meer lekkernijen. Zoals de lichtjesroute, de feestelijkheden rond de 80-jarige bevrijding, de herdenking op 4 mei en het 5 mei-feest in De Tramwerkplaats. Het item ‘Achter het bos’ verraadt sfeerbeelden van de omgeving Molenhornstraat, Hofstraat, Dwingelooweg. Uiteraard ontbreekt de viering van 200 jaar stadsrechten niet op het filmmenu. Speciale aandacht is er voor de weekmarkt van Winschoten, niet alleen de huidige maar ook de locaties waar voorheen een warenmarkt werd gehouden, zoals rond d’Olle Witte, Marktkamp (Bosplein) en Marktplein. Aandacht is er tevens voor brandweerwedstrijden, zowel vroeger als recent. De collectie van SOB in de vroegere kazerne aan de Grintweg speelt een voorname rol.

Een fraai overzicht is samengepakt in het item over de diverse speeltuinen die Winschoten rijk was en is. Locaties als Garst, Bovenburen en de vernieuwde speeltuin St. Vitusholt worden fraai in beeld gebracht. Kortom, het Winschoter Stadsjournaal pakt weer als vanouds uit en zal de bezoekers in De Klinker andermaal verrassen met historische en actuele filmbeelden.

De voorstellingen zijn op 9 maart om 20.00 uur en op 10 maart 14.30 en 20.00 uur. Klik HIER voor meer informatie.

Op de foto’s: Het filmteam van het Winschoter Stadsjournaal in de beginjaren van het bestaan. Van lnr: Reint Meijer, Johan Poppen, Ekke Idema, Elzo Witter, Abel Ruibing en Frits Vos en Marktdag op de Marktkamp (nu Bosplein) in Winschoten.

Bron: Hennie Lemein