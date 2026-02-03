Theaterweekend: In één weekend een performance maken én spelen bij VRIJDAG

GRONINGEN – In één weekend een performance maken onmogelijk? Ga de uitdaging aan! In het weekend van 7 en 8 februari werken kinderen, jongeren en volwassenen bij VRIJDAG in twee dagen toe naar een korte voorstelling. Wat op zaterdag begint met kennismaking, onderzoek en speltraining, eindigt op zondag in een voorstelling voor eigen publiek in het VRIJDAG Prinsentheater.

Tijdens het theaterweekend ontdekken deelnemers hoe je met spel, beweging of humor een scène opbouwt. Ze worden daarbij begeleidt door theatermakers, zoals Gabriëlle Glasbeek (bekend van cabaretgroep Vrouw Holland). Het proces staat centraal: ontdekken, proberen, samenwerken en uiteindelijk spelen voor publiek.

Het theaterweekend is bedoeld voor iedereen die kort en intensief kennis wil maken met theater bij VRIJDAG. Iedereen kan meedoen: of je nu net begint of al jaren op de planken staat. Er zijn drie groepen die elk hun eigen performance maken. Voor kinderen is er een theaterprogramma samen met ‘hun ouwe’, de jongeren gaan aan de slag met cabaret en de volwassenen duiken in de wereld van fysiek theater (mime).

Kinderen: Theater met je ouwe (8-12 jaar) – uitverkocht

Kinderen en volwassenen vormen samen een duo. Heb jij een lekker dramatische opa, oma, vader, moeder of oppas? Kom dit weekend samen naar VRIJDAG om samen met andere theatrale duo’s een voorstelling te maken o.l.v. theatermaker Yvonne van Ginneken.

Jongeren: Cabaret (13-18 jaar)

Jongeren vertalen eigen verhalen en situaties naar korte cabaretscènes o.l.v. theatermaker Gabriëlle Glasbeek. Ze werken aan spel, timing en het vormgeven van hun ideeën. Niets is te gek dit weekend. Wat in ieder geval zeker is; je zet samen met je medespelers op zondag een hilarische voorstelling neer.

Volwassenen: Contemporary physical theatre (18-99 jaar)

Bij volwassenen staat fysiek spel centraal. Je onderzoekt lichaamsbeweging, improvisatie en hoe je samen een scène opbouwt. De eerste dag draait om ontdekken, de tweede dag om het maken van een korte voorstelling. Dit programma is in het Engels en wordt gegeven door mimespelers Kateryna Spodoneiko en Pavlo Vyshnevskyi.

Het weekend vindt plaats op zaterdag en zondag van 10.00 tot 15.30 uur in het VRIJDAG Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel 11. Inschrijven kan via bijvrijdag.nl/theaterweekend.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG. In de gemeente Groningen bieden we workshops, cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Daarnaast verzorgt VRIJDAG Onderwijs kunstlessen in het onderwijs en buiten schooltijd (verlengde schooldag). In negen Open Studio’s kunnen jongeren gratis creatief aan de slag en leeftijdsgenoten ontmoeten. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt brengen kunst en cultuur naar de wijken van de stad en via het KultuurLoket maken we amateurkunst in de hele provincie mogelijk met advies en ondersteuning. POPgroningen stimuleert popmuziek van Groningse bodem. Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG.

VRIJDAG wordt Tumult. Vanaf september 2026 verhuizen ze van de huidige drie locaties naar een nieuwe huisvesting aan de Sint Jansstraat 7. Vanaf dan gaan ze verder onder de naam Tumult. Waarom nieuwbouw en Tumult? Check: tumultgroningen.nl

Bron: VRIJDAG