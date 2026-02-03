Twaalf nieuwe woningen aan Tuinbouwstraat in Noordbroek

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 3 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER SNEEUW EN IJZEL | MORGEN KWAKKELWEER

Het is een heel koude dag want vannacht is de temperatuur gedaald tot rond -6 en er staat ook nog een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Het is overdag ook droog en er komt af en toe zon bij, en de wind waait door. De maximumtemperatuur ligt rond -2.

Vanavond is het geheel bewolkt en dan komt er af en toe sneeuw aan, en mogelijk geeft dat later vanavond ook enige sneeuw en ijzel. Vannacht is de kans op ijzel en gladheid vrij groot en de temperatuur is dan -1 á -2. Morgenochtend is het dan ook hel glad op de straat en de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Maar het is morgen verder droog met bewolking en een paar opklaringen. De temperatuur komt even boven nul maar morgenavond is er weer lichte vorst.

Donderdag is ook weer een echte winterdag met een koude oostenwind, een middagtemperatuur rond -2, en kans op wat sneeuw. Vrijdag ligt de temperatuur rond het vriespunt met kans op wat regen en sneeuw, in het weekend is het ‘s middags 2 of 3 graden boven nul.