Twaalf nieuwe woningen aan Tuinbouwstraat in Noordbroek

NOORDBROEK – Gisteren is de bouw van twaalf huurwoningen aan de Tuinbouwstraat in Noordbroek officieel van start gegaan. In het gezelschap van een aantal toekomstige bewoners en omwonenden werd het bouwbord onthuld. Daarmee is de start nieuwbouw feestelijk afgetrapt en kunnen de werkzaamheden nu echt beginnen.
Aannemer Gebroeders Benus B.V. is na de kerstvakantie begonnen met de circulaire sloop van tien woningen aan de Tuinbouwstraat. Zo krijgen onder andere de zonnepanelen en cv-ketels uit deze woningen een tweede leven in en op andere huurwoningen van Woonstichting Groninger Huis. In opdracht van de woningcorporatie maken deze verouderde huizen in Noordbroek plaats voor twaalf energiezuinige woningen. De totale sloop en nieuwbouw nemen ongeveer één jaar in beslag.
Voor ieder wat wils
De nieuwbouw bestaat uit vier blokken met elk drie woningen. Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis): “In elk blok komen verschillende typen huizen: voor starters, gezinnen en mensen die gelijkvloers willen wonen. Zo sluiten de woningen goed aan bij de woonbehoeften in het dorp. Erianne van der Burg (wethouder Midden-Groningen) vult aan, “De vernieuwing aan de Tuinbouwstraat is een belangrijke stap voor Noordbroek. Niet alleen komen er toekomstbestendige en betaalbare woningen bij, ook wordt er voor diverse doelgroepen gebouwd.”
In april vorig jaar werden de voormalige bewoners van de woningen geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Uiteindelijk besloten drie huishoudens om straks naar de nieuwbouw terug te verhuizen. Wanneer alles volgens plan verloopt, kunnen zij begin 2027 de verhuisdozen in hun nieuwe huis uitpakken.
Woningzoekenden die interesse hebben in één van de nieuwe woningen kunnen dit via de projectenpagina op de website van Groninger Huis kenbaar maken. Wanneer de andere woningen worden aangeboden op www.groningenhuurt.nl is nog onbekend.
Bron/foto’s: Woonstichting Groninger Huis/Venema Media