Voor de Apple gebruiker; Apple Wegwijs in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Wil je meer leren over het gebruik van je MacBook of iPad? Deze workshop in de bibliotheek van Ter Apel, is bedoeld voor de Apple-gebruikers die hun apparaat beter willen leren begrijpen.
Tijdens drie bijeenkomsten leer en ontdek je stap voor stap wat er allemaal mogelijk is. Een deskundige begeleider is aanwezig om alles rustig uit te leggen en om je vragen te beantwoorden. Er is volop ruimte om te oefenen en om in te gaan op wat jij graag wilt leren.
De bijeenkomsten zijn op donderdagmorgen 19 en 26 februari en 12 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur. Meedoen is gratis.
Aanmelden kan via: degroningsbibliotheken/agenda/westerwolde. Of meld je aan bij de balie van de Bibliotheek van Ter Apel.
Bron: Harma de Roo