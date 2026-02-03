Voorleeskampioenen uit Westerwolde maken kans op plek in provinciale finale De Nationale Voorleeswedstrijd

BLIJHAM, TER APEL – Biblionet Groningen organiseert deze maand de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn 13 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorrondes hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.
Regionale voorronde in Westerwolde
Bibliotheek Blijham en Ter Apel organiseren op 10 en 12 februari een regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Daar doen de schoolkampioenen van 13 basisscholen uit de Westerwolde mee. De jury voor de voorronde in Blijham bestaat uit wethouder Wietze Potze, Mettina Bleker, auteur en Anna Wierenga, voorleesoma. In Ter Apel wederom wethouder Wietze Potze, Janneke Klok, Biblionet Groningen en Lisette Woest, VoorleesExpress.
De deelnemende scholen zijn: OBS Oosterschool met Ilse, OBS de Wiekslag met Nova, CBS de Loopplank met Walt, OBS de Vlonder met Jah-Lisia, OBS de Clockeslach met Twan, OBS Willem Lodewijck met Julia, OBS Plaggenborg met Thijs, CBS Het Gebint met Joost, OBS Op d’Esch met Sarah, SWS Pork met Linde, OBS de Vlinder met Luna, CBS de Verrekijker met Esther en RKBS Bonifatius met Jayden.
Provinciale finale
De winnaars van de voorrondes gaan door naar halve finale op 18 maart in Winschoten. Acht voorleeskanjers stromen door naar de provinciale finale op woensdagochtend 15 april in vanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in mei in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden ze om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2026!
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.
Bron: Hennie Nijmeijer