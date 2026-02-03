Wat is een amendement? Zo kan de gemeenteraad voorstellen aanpassen

OLDAMBT, REGIO – Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over plannen en voorstellen binnen de gemeente. Toch liggen die voorstellen niet altijd vast. Met een zogenoemd amendement kunnen raadsleden een voorstel namelijk nog aanpassen voordat erover wordt gestemd.
Een amendement is een wijzigingsvoorstel op een plan van het college. Als een meerderheid van de gemeenteraad hiermee instemt, wordt het oorspronkelijke voorstel vervangen door de aangepaste versie. Op die manier heeft de raad de mogelijkheid om plannen bij te sturen voordat een besluit definitief wordt.
Het amendement is één van de instrumenten die raadsleden gebruiken om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente.
In deze video leggen we uit hoe een amendement werkt.
Malou Vos