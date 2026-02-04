Akoestische rock met Bert Heerink & André Becker in Veelerveen

VEELERVEEN – Op zaterdag 28 februari treden Bert Heerink en André Becker op in Ons Noabershoes.
Bert Heerink (ex Vandenberg, Kayak en Jan Akkerman) en André Becker (Pink Floyd Project en ex Falco) leerden elkaar kennen tijdens de succesvolle optredens van het Pink Floyd Project met o.a. Bert als zanger en André als gitarist. In “Heroes of Rock deel II” brengen zij een repertoire van rockklassiekers. Het is ontstaan uit hun passie voor de genreklassiekers die ze samen brengen in een verrassende akoestische uitvoering met bewerkingen van iconische rocknummers zoals The Eye of the Tiger, Ruthless Queen, Space Oddity en natuurlijk Burning Heart.
De voorstelling is een uitnodiging aan iedereen die houdt van echte rockklassiekers, uitgevoerd door twee ervaren muzikanten met een gedeelde passie voor rockmuziek. Het optreden vindt plaats op zaterdag 28 februari a.s. in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang 20:00 uur. Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.
Bron: Pieter Huttinga