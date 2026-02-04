Apple-specialist Amac sluit noodgedwongen winkel in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 4 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG LICHTE DOOI | MORGEN KWAKKELWEER

Door de ijzel van vannacht is het erg glad onderweg en dat zal niet direct verdwijnen want de temperatuur ligt vanochtend rond -1. Het is pas vanmiddag dat het een klein beetje boven nul komt en door de lichte dooi kan de situatie op de weg wat beter worden. Het weerbeeld is vanochtend meestal nog bewolkt, vanmiddag komen er brede opklaringen bij. En dat helpt ook. Er is nog een matige wind uit zuidoost tot oost en die is wat minder koud dan gisteren.

Maar die wind maakt het vanavond weer kouder met temperaturen van 0 tot -2 en veel sneeuwresten en natte plekken op straat kunnen weer bevriezen. En dus opnieuw extra gladheid geven. Overdag is het morgen meestens bewolkt en mogelijk valt er wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur morgen rond het vriespunt en weer een koude oostenwind.

Vrijdag kan het mistig zijn met wat motregen bij 2 graden. In het weekend stijgt de middagtemperatuur tot ca. 4 graden. Dan kunnen ook de sneeuwresten gaan smelten.