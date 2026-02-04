Apple-specialist Amac sluit noodgedwongen winkel in Emmen

EMMEN – Apple-specialist Amac heeft per 1 februari jongstleden haar winkel in Emmen gesloten. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de huur van het pand is opgezegd door de vastgoedeigenaar,
omdat de gemeente Emmen de locatie aan het Mondriaanplein gaat gebruiken voor een nieuw te
bouwen bibliotheek.
Roelof de Rijk, managing director van Amac, betreurt het dat de winkel in Emmen de deuren moet
sluiten. “We hebben hier jarenlang met veel plezier Apple-liefhebbers geholpen. Helaas dwingen de
omstandigheden ons nu te stoppen in Emmen. De sluiting heeft niets te maken met de overval die
recent heeft plaatsgevonden. We hebben samen met Apple nog de mogelijkheden onderzocht om op
een andere locatie in de stad verder te gaan, maar uiteindelijk is besloten definitief te stoppen in
Emmen. Onze klanten uit de regio Emmen kunnen nu terecht bij de filialen in Zwolle, Groningen en
Heerenveen. We hopen ze daar binnenkort te mogen begroeten.”
Bron: Remco Tervoort