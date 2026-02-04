Henny Groenendijk verzorgt de lezing: Het landschap voor de komst van de Kruisheren in museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Op zondag 15 februari 2026 om 14.00 uur geeft Henny Groenendijk, provinciaal archeoloog van Groningen in ruste, een beeld van wat de Kruisheren aantroffen toen ze het klooster ‘Domus Novae Lucis’ gingen bouwen.
Groenendijk kent het gebied als zijn broekzak en verkent de vragen: tot wat voor landschap moesten zij zich verhouden en waarom werd de uithof van de Premonstratenzers van Schildwolde, die eerder op deze plek stond, geen succes? En wat heeft een kleine muntschat uit het Kloosterbos ermee te maken?
Praktische informatie
- Datum: zondag 15 februari 2026
- Aanvang om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. De lezing duurt ongeveer een uur.
Bron: Marjan Brouwer