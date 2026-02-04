DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Gisteren zijn bij grenscontroles twee mannen aangehouden. Om 13.00 uur controleerde de politie op de parkeerplaats Bunderneuland de passagiers van een Nederlandse pendelbus. Een 34 jarige inzittende uit Letland bleek nog ruim drie en een halve maand gevangenisstraf te moeten uitzitten vanwege een beroving. Om 13.50 uur werd een 43 jarige passagier van een andere pendelbus aangehouden. De Iranees heeft nog twee maanden gevangenisstraf tegoed vanwege oplichting. Hij kon dit afkopen door een boete van 2.400 euro te betalen. Omdat dit niet lukte werd hij, evenals de man uit Letland, naar een gevangenis overgebracht, waar ze nu de hun opgelegde straf mogen uitzitten.
Papenburg
Tussen 5.30 en 05.45 uur is vanmorgen aan de Scheideschloot een blauwe Opel Corsa aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.
Weener/A31
Om 4.56 uur vanmorgen vond op de A31 tussen Jemgum en Weener in zuidelijke richting een ernstig verkeersongeval plaats. Een 21 jarige bestuurder van een Opel verloor op het gladde wegdek de controle over zijn voertuig en botste tegen een voor hem rijdende VW. De VW sloeg daarna over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De 63 jarige bestuurder raakte levensgevaarlijk gewond. De 21 jarige automobilist werd ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De weg werd enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten. De schade is groot. (Foto’s: Politie Leer)
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland