Nationale Vrijwilligersprijzen 2026 van start: aanmeldingen open sinds 1 februari

Vrijwilligersorganisaties uit heel Nederland maken kans op landelijke erkenning, zichtbaarheid en prijzen
Sinds 1 februari staan de aanmeldingen weer open voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Vrijwilligersorganisaties uit heel Nederland kunnen meedoen met een 1-minute vlog en maken daarmee kans op prijzen, landelijke zichtbaarheid en vooral: erkenning voor de maatschappelijke impact die zij elke dag realiseren.
Het thema van dit jaar is: ‘Hoe maakt jouw vrijwilligersorganisatie het verschil? En waarom is dat waardevol voor de samenleving?’ Dit thema loopt in de pas met het Internationaal Jaar van Vrijwilligerswerk: ‘de kracht van doen’. Vrijwilligerswerk is namelijk niet alleen betrokken en behulpzaam, het is een stevige, essentiële pijler onder onze samenleving. Van het tegengaan van eenzaamheid tot het vergroten van kansen voor jongeren, van informele zorg tot leefbaarheid in wijken: vrijwilligersorganisaties brengen beweging waar het nodig is en maken het verschil dat je niet altijd in cijfers kunt vangen, maar wél in het dagelijks leven voelt.
‘Vrijwilligerswerk wordt vaak gezien als ‘lief’, maar het is ook een essentiële kracht in Nederland,’ aldus VrijwilligerswerkNL. ‘Met de Nationale Vrijwilligersprijzen geven we organisaties een podium die laten zien wat er mogelijk is als mensen zich samen inzetten. We nodigen organisaties uit om hun verhaal te laten horen, juist omdat het anderen inspireert om óók in actie te komen.’
Hoe meld je je aan?
Aanmelden gaat opnieuw samen met een korte 1-minute vlog. Organisaties beantwoorden daarin de vraag: hoe maakt jouw organisatie het verschil, en waarom is dat belangrijk voor de samenleving? Je kunt je vlog tot en met 31 mei 2026 insturen via:
- E-mail:vrijwilligersprijzen@vrijwilligerswerk.nl
- WhatsApp/Signal: 06-83515082
Meer informatie: www.vrijwilligersprijzen.nl
Over de Nationale Vrijwilligersprijzen
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een landelijke waarderingsprijs voor vrijwilligersorganisaties die met hun werk aantoonbaar impact maken. De prijzen zorgen voor zichtbaarheid, inspiratie en een landelijk podium voor vrijwilligerswerk in Nederland.
Bron: Nationale Vrijwilligersprijzen