VLAGTWEDDE – Nieuwe verlichting op ijsbaan Vlagtwedde
IJsvereniging blijft optimistisch en is in november gestart met het aanbrengen van nieuwe ledverlichting rondom de ijsbaan.
Afgelopen maandag heeft het bedrijf die de verlichting heeft geplaatst ook de parkeerplaats voorzien van moderne ledlampen.
De verlichting oogt strak en verzorgd en het zorgt voor een mooie, heldere uitstraling van het gehele terrein.
Het bedrijf zal nog één keer terug komen voor de perfecte afstelling, zodat de verlichting optimaal tot zijn recht komt.
Het is te hopen dat het weer mee wil werken zodat de schaatsliefhebbers deze winter nog volop gebruik kunnen maken van de nieuwe verlichting!
Bé Eelsing heeft met een drone foto’s gemaakt van het eindresultaat.
Bron: Ijsvereniging Vlagtwedde
