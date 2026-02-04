NL-Alert vanwege extreme weersomstandigheden

NOORD-NEDERLAND – Vanwege de extreme weersomstandigheden is er een NL-Alert verstuurd.
‘Extreme weersomstandigheden in Noord-Nederland. Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties’, zo luidde een NL-Alert die vanmorgen werd verstuurd.
De code rood is vanwege de ijzel verlengd tot 15.00 uur. In ieder geval rijden tot die tijd geen bussen en treinen.
Scholen blijven dicht
De wegenwacht rijdt niet
Bibliotheken blijven dicht
Er worden geen pakketten en ook geen post bezorgd
De afspraken en behandelingen op de locaties in Scheemda, Delfzijl, Winschoten en Groningen van het OZG gaan niet door.
Bij de locaties van Treant gaat geplande zorg tot 14.00 uur niet door. Denk hierbij aan poliklinische afspraken en ook geplande operaties en ingrepen worden afgezegd.
Bij het Martiniziekenhuis worden alle afspraken en geplande operaties in het Martini Ziekenhuis voor vandaag afgezegd. Zorg op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) gaat wél door. Voor patiënten die al in het ziekenhuis aanwezig zijn of opgenomen liggen, geldt dat ze proberen om hun afspraak vandaag door te laten gaan.
Bij het UMCG zijn voor de hele dag alle geplande afspraken, behandelingen en operaties te geannuleerd.
Bij Certe komen de afspraken en thuisafnames vóór 13.00 uur te vervallen
Inzameling huishoudelijke afval door Omrin wordt aangepast.
Rijexamens gaan niet door.
Kranten worden niet bezorgd.
Gemeentehuizen in Oude Pekela, Sellingen, Winschoten, Veendam en Stadskanaal blijven gesloten.
Milieustraten in Pekela, Winschoten, Veendam en Stadskanaal zijn gesloten.
De retourstoffeninzameling in Finsterwolde en Blauwestad gaat niet door. Inhaaldag: maandag 9 februari.
Zwembaden de Watertoren en de Barlage blijven voorlopig gesloten
Het afval dat vandaag in Veendam zou worden opgehaald, wordt zaterdag 7 februari opgehaald.
De commissievergadering van de gemeente Westerwolde is verplaatst naar 11-2
Nationale Voorleeswedstrijd in het Van Beresteyn theater in Veendam wordt uitgesteld.
Kringloopwinkels en inbrengpunten Wedeka zijn vandaag gesloten
Een aantal supermarkten bezorgt vandaag niet