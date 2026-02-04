Open repetitie bij Jeduthun: ervaar hoe leuk een fanfare is

SELLINGEN – Altijd al willen weten hoe het is om in een fanfare te spelen? Op woensdag 11 februari krijgen muziekliefhebbers van alle leeftijden de kans om het zelf te ervaren tijdens een open repetitie van muziekvereniging Jeduthun in MFA De Zuides.
Kennismaken, luisteren of meteen meespelen: alles mag. Bezoekers kunnen vrijblijvend aanschuiven, de sfeer proeven en – wie wil – direct meedoen op een instrument zoals trompet, saxofoon, trombone of drumstel. Geen instrument? Geen probleem, dat is aanwezig. Geen ervaring of notenkennis? Ook dat is geen belemmering. Iedereen is welkom, van jong tot oud.
Het doel van de avond is simpel: laten zien en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken in een gezellige, laagdrempelige sfeer.
De open repetitie vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden mag, maar is niet verplicht (jeduthunsellingen@gmail.com)
Bron: Jeduthun