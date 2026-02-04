Spreekuur voor grenspendelaars in Papenburg

PAPENBURG – Tijdens een spreekuur op locatie in Papenburg kunnen grenspendelaars en hun werkgevers op 19 februari a.s. terecht bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). Belangstellenden krijgen informatie op het gebied van sociale verzekering, ouderdomspensioen en belasting.
Tussen 9.00 en 12.00 uur zal een adviseur van GIP EDR aanwezig zijn op het kantoor van de Agentur für Arbeit aan Am Stadtpark 10 in het Duitse Papenburg. Deelname aan het GIP EDR-spreekuur is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.
Wilt u een afspraak maken?
Stuur dan een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van onze GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.: https://grenzinfo.eu/edr/nl/aanvraag/
Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het buurland. Naast de maandelijkse spreekuren in Papenburg, Emmen, Groningen en Bad Nieuweschans kan er ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk adviesgesprek bij GIP EDR op kantoor in Bad Nieuweschans.
Grenspendelaars en andere belangstellenden kunnen de adviseurs op werkdagen, tussen 9.00 en 16.00 uur, voor vragen telefonisch bereiken via +31 (0)597 521818.
Bron: EDR