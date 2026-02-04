Tangervolk speelt “Een kuuroord vol met stress”

MUSSEL – Toneelvereniging Tangervolk bestaat dit jaar 40 jaar! Ook dit jaar hopen wij u weer te zien op onze uitvoering op zaterdag 7 maart, vrijdag 13 maart en zaterdag 21 maart in gastvrij Summertime. Dit jaar zijn we hard aan het oefenen op de klucht “Een kuuroord vol met stress”, geschreven door Nico Torrenga.
Joris runt een kuuroord. Hij heeft het erg druk en het valt voor hem niet mee om alles rond te krijgen. Als een tv-programma een promotiefilmpje komt maken en er gasten arriveren die veel aandacht vragen, wordt het kuuroord eigenaar Joris te veel en vraagt hij zijn tweelingbroer hem te helpen. Als er dan ook nog een bedrieger onder de gasten verblijft is de chaos niet meer te overzien.
Wilt u weten hoe dit allemaal af loopt en ook eens achter de schermen mee kijken met een tv-opname reserveer dan snel u kaarten! Bij de entree ontvangt u tevens een gratis lootje waarmee u kans maakt op een prijs tijdens onze extra verloting om ons 40 jaar jubileum te vieren!
De uitvoeringen zijn in gastvrij Summertime, musselweg 41 in Mussel. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Kaarten kunt u bestellen bij:
Lianne Wolfs-Verweij: 06-29463311 of stuur een mailtje naar: lianne-verweij@hotmail.com
Bron: Bianca Potze