Tijdelijke uitbreiding Groen van Prinsterer-school in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vanwege de groei van het aantal leerlingen wordt het gebouw van christelijke basisschool Groen van Prinsterer in Nieuwe Pekela uitgebreid met een tijdelijke unit.
Door het groot aantal leerlingen, 194, is de huidige capaciteit van het schoolgebouw niet langer voldoende. Met de tijdelijke unit kan op korte termijn extra leslokalen en faciliteiten voor de school worden gerealiseerd. Bij het plaatsen en inrichten van de unit werken de gemeente Pekela en het schoolbestuur nauw samen.
Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Met deze uitbreiding wordt extra onderwijsruimte gecreëerd om ook in de komende jaren alle leerlingen een passende en fijne leeromgeving te kunnen blijven bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van leerlingen, personeel en de directe omgeving van de school.’
De unit zal naar verwachting nog dit schooljaar in gebruik worden genomen.
