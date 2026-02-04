Vandaag kon je schaatsen op de weg

Foto: Karin Koster
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Gemeente Westerwolde

Wanneer kun je schaatsen op de weg? Nou dat kon vandaag op veel plekken!

Heeft u hiervan leuke foto’s die u met onze bezoekers wilt delen? Stuur ze dan naar redactie@westerwoldeactueel.nl of gebruik het contactformulier op de site.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in

Winschoten. Dit is Wenselaus Caderius van Veen van 10 jaar. Vandaag lekker schaatsen op straat ( Kloostergaard) in Winschoten. (foto: Karin Koster)

Blijham. Foto’s: Hilvert Huizing en Reina Stel

Vlagtwedde Foto’s via Harm Jan Kuper. Schaatsen in de omgeving van Boermarke

