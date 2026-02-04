Vanwege de weersomstandigheden vandaag geen uitzending van GOUD

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Vanwege de ijzel komt de aflevering van het programma GOUD vandaag te vervallen.
Tussen 9 en 12 uur hoor je de mooiste hits uit heden en verleden. Op de halve uren is er wel het regionieuws en het weerbericht.
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.