Benefietconcert om geld in zamelen voor onderzoek naar A.L.S.

TER APEL – De RSG Ter Apel, De Borrelband, Hollywood Horseshit en de legendarische blues pianist Jan Warntjes ondersteunen door een concert te geven twee loopteams om geld in de zamelen voor onderzoek naar de ziekte A.L.S.
De loopteams “Die Brüder” en “Walkietalkies” uit Ter Apel doen in de nacht van 13 op 14 maart in Utrecht mee aan de Sunrise Walk met het doel geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Leden van beide loopteams werden binnen eigen kring geconfronteerd met deze ziekte. Bernard Winkel en Niek Westen doen mee aan wetenschappelijk onderzoek, zodat genezing in de toekomst mogelijk is.
Het concert is op 8 maart om 14.30 uur in RSG Ter Apel (zie onderstaande flyer). Wilt u doneren? Scan dan de QR code.
Bron: Arnold Winkel