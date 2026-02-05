Enexis plaatst transformatorstation in de Schipperswijk

OUDE PEKELA – Enexis heeft vanochtend een transformatorstation in de Schipperswijk geplaatst. Zo’n station zet elektriciteit met een hoge spanning om naar een lagere spanning, zodat stroom veilig gebruikt kan worden door huishoudens.
Het transformatorstation werd vanaf Industrieterrein West over de sloot naar de Schipperswijk getakeld. De plaatsing stond oorspronkelijk voor gisteren gepland, maar door de hevige ijzel was dit uitgesteld naar vandaag.
In de komende periode gaat Enexis aan de slag met het aansluiten van het transformatorstation. Uiteindelijk zal het station de volledige wijk van stroom voorzien.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela