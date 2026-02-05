Gewonde bij aanrijding Gedempte Vleddermond

STADSKANAAL – Bij een aanrijding op de Gedempte Vleddermond is vanmiddag een persoon gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde rond kwart over drie op de kruising van de Gedempte Vleddermond met de Industriestraat. Een bedrijfsbus met een met hout beladen aanhanger botste tegen een personenauto.
Een van de betrokkenen werd, na langdurig in een ambulance te zijn onderzocht, meegenomen naar een ziekenhuis. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.
Berger Keizer zorgde voor de afsleep van de voertuigen.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112 Stadskanaal